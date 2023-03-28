Depremlerden etkilenen illerde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca kurulup iftar ile sahur verilen "İyilik Çadırları"nda, görevliler ile gönüllüler depremzede çocuklarla iftar öncesinde oyunlar oynadı, yarışmalar düzenlendi.

Antakya'da İyilik Çadırları"nda İftar sonrasında rap müzik şarkıcısı Resul Aydemir, şarkılarını seslendirdi. Tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, Karagöz ve meddah gösterisi sundu.

Etkinlikte ramazan geleneği şerbet ile pamuk helva dağıtıldı. Depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, ramazan atmosferini yaşatabilmek için kurdukları çadırda her gün 1500 kişilik iftar ve sahur verdiklerini söyledi.

"Hedefimiz ramazanın sevincini yaşatmak"

Ramazan sevincini toplumun her kesimine yaşatmak için hareket ettiklerini ifade eden Topçu, "Amacımız ramazanın bu mübarek ikliminde yaralarımızı bir an önce sarabilecek olgunluğa gelebilmek. Hedefimiz, devlet-millet işbirliği içerisinde Hatay'ımızı en kısa zamanda ayağa kaldırmak. Rabb'im zorumuzu kolay eylesin" dedi.

"Acıların arasında çocuklara dokunabilmek çok önemli"

Tiyatro sanatçısı ve vantrilok Mehmet Tahir İkiler, çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak "Çocukların yüreğine dokunabilmek gerçekten çok önemli. Çocuk güldüğü zaman dünya gülüyor. Görüntülerde çocukların tebessümünü gören tüm Türkiye eminim çok mutlu oluyor" diye konuştu.

İkiler, acıların arasında çocuklara dokunabilmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hayata tutunmaya başlıyor çocuklar ama hepsinin içinde büyük bir dünya var. O dünyayı elimizden geldiği kadar ferahlatmak istiyoruz" dedi.

Çocukların gündemlerini depremden çıkarmak istiyoruz

Sanatçı Resul Aydemir de etkinlikte acılı günlerde neşeli ramazanların hissiyatını yaşatmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Çocuklar için gösteriler yapılıyor, biz de o gösterilere ek olarak çocuklarla oyunlar oynadık. Çocuklarla birlikte olup özellikle gündemlerini depremden normal gündeme değiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah ramazanın bereketiyle hem gönülleri hem psikolojileri en güzel şekilde düzelir, normal zamanlarına dönerler" dedi.