Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etti. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan sosyal medyadan ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.

Türkkan, Meclis'in bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçilere kapalı olduğunu söyleyip, "Ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı, cübbeli kişi kimdir?" diye sordu.

Sonrasında ise şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası olduğunu öğrenince paylaşımını sildi. Yaşanan bu olaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Ömer Çelik, Meclis'in her şeyden önce şehit annelerinin ve babalarının mekanı olduğunu anlattı.

Çelik "Şehit torunu ve şehit babası olarak herhangi bir makamı ziyaretiniz, o makama şeref verir" dedi.

Kaynak: TRT Haber