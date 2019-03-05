İstifasını yazılı açıklama ile duyuran Osman Kurt, partide marifet yerine mazeret üretildiğini söyledi.
Kurt, açıklamasında seçmenin emanetine sahip çıkmak için döktükleri terin hiçe sayıldığını ifade etti.
Kaynak: TRT Haber
İyi Parti'nin Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, partisinden istifa etti.
İstifasını yazılı açıklama ile duyuran Osman Kurt, partide marifet yerine mazeret üretildiğini söyledi.
Kurt, açıklamasında seçmenin emanetine sahip çıkmak için döktükleri terin hiçe sayıldığını ifade etti.
Kaynak: TRT Haber