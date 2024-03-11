İtfaiyeciler ilk sahuru mesaide yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonu çalışanları, ramazanın ilk sahuru için yapılan hazırlığın ardından aynı sofrada bir araya geldi.

İtfaiyeciler, çorba, peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle sahurlarını yaptıktan sonra çaylarını içip mesailerine devam etti.

Ekip Amiri Erdal Sağlam, vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat görevde olduklarını belirterek, "Bugün ramazanın ilk günü, arkadaşlarla beraber sahurumuzu yaptık. Bütün İslam aleminin ramazanı hayırlı bir şekilde geçirmesini diliyorum. Biz her zaman vatandaşımızın güvenliği için görevdeyiz" ifadelerini kullandı.

İtfaiye eri Asena Uykur da ramazanın ilk gününde nöbette olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ailelerimizden uzağız ama burada ekipçe, ailecek sahurumuzu gerçekleştirdik. Ankara İtfaiyesi Teşkilatı olarak yangınsız, doğal afetsiz günler diliyoruz."

Adana

Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye erleri, ilk sahurlarını görevleri başında yaptı.

Kentte meydana gelebilecek yangın ve doğal afetlerin yanı sıra trafik kazalarına karşın 24 saat görev yapan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, ilk sahur için geçici olarak taşındıkları Atakent Mahallesi'ndeki yerlerinin yemekhanesini hazırladı.

İtfaiyeciler sahur için hazırladıkları yumurta, domates, biber ve peynir gibi malzemeleri el birliğiyle çay ocağında tabaklara koydu.

Demlenen çay ve kahvaltılıkları masalara servis eden itfaiye erleri, yatakhanede uyuyan arkadaşlarını kaldırarak sofraya davet etti.

Masadaki yerlerini alan itfaiyeciler dua ettikten sonra sahurlarını yaptı.