Sinan Amil cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenin ardından Bursa'nın Kestel ilçesine getirildi.

İtfaiye erinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kestel Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Amil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Orhaneli İtfaiye Grup Amirliğine geçici olarak görevlendirilen Amil'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.