Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) öğleden sonra ve akşam seferleri yapılamayacak.
Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.
Etiketler: Bursa Hava Durumu Meteoroloji
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