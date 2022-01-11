İstanbul'un Avcılar ilçesindeki inşaat çalışması sırasında yer altındaki elektrik kablolarında yangın çıktı.

Bir süre sonra kablolar patlamaya başladı. Vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Gelen ekipler bölgeyi kontrol altına alırken, elektrik kurumuna haber verildi. Bu sokaktaki elektrik akımı kesilmesine rağmen patlamalar devam etti. Görevliler patlamanın nedenini tespit ederek önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Patlamalardan korktuğunu belirten Mesut Şener, “Dükkanda çalışıyordum. Patlama sesi geldi. Dışarı çıktım baktım inşaatta patlamalar geliyor, siyah dumanlar yükseliyor. Komşularla beraber elektrik idaresine haber verdik. Arabam buradaydı hemen çektim, çok şükür bir zarar olmadı. Komşular ve kadınlar baya korktular” diye konuştu.

Kabloların patladığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.