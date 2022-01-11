Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Helvacı mahallesi mezarlığında 2021 yılının Mart ayı içerisinde değişik zamanlarda mezar taşları çalan şahıs için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Suçu aydınlatmak ve suçluyu yakalamak için başlatılan çalışmalarda jandarma ekiplerince mezarlık bölgesinde devriyeler arttırılarak, bölge sivil ekiplerle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 ay önce mezar taşlarını çalan ve tekrar aynı mezarlığa gelerek taşları çalmaya çalışan şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.

Çaldığı mezar taşlarını yol kenarında bekleyen otomobilinin bagajına koyan şahıs jandarma ekipleri tarafından olay yerinde suçüstü yakalandı.

52 yaşındaki I.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

"Artık kefen çalındı deseler ona da inanacağız"

Helvacı Mahallesi sakinlerinden muhtar azası Ali Çolak, yaşananlar karşısında adeta şoke olduklarını belirterek böyle bir olayı ilk kez yaşadıklarını söyledi.

Çolak, "Burada mezar başlığı çalındı. Bizde şaşırdık, artık kefen çalındı deseler ona da inanacağız. Gelen önce mezarlıkta yeni başlıkları kontrol etti sonrasında da muhtarımızın annesinin mezarına gelerek orada bulanan bir başlığı koparttı. Daha sonra diğer mezar başlığını da alarak sağa sola baktıktan sonra başlıkların birini arabanın bagajına diğerini de koltuğuna üzerine koyarak öğle saatlerinde buradan ayrıldı. Daha önce de burada 6-7 ay önce iki mezar taşı daha çalınmıştı. Mezar başlığı çalındığını ilk defa görüyor duyuyorum" dedi.

Hırsızlık olayından sonra bölgeye güvenlik kamerası takıldığını kaydeden Çolak, "Güvenlik kamerasını hırsızlık için taktırdık. Mezar taşları yeni idi. Burada şüphelendiğimiz kişiler oldu, onların da günahlarını aldık. Dolayısıyla kamera taktırdıktan sonra burayı kontrol altına aldık ve mezar taşını alan kişi kamera sayesinde tespit edildi" diye konuştu.

"Nerede yeni başlık varsa alıp üzerini sildiriyor, satıyor"

Helvacı Mahallesi muhtarı Hayrullah Şen ise hırsızın, annesinin mezarında bulunan mezar taşlarını çalarak üzerini sildirdikten sonra 500 TL’ye sattığını öğrendiklerini söyledi.

Aynı mezarlıkta daha önce de üç mezar yerinden başlık çalındığını kaydeden Şen, şunları söyledi:

"Mezarlıkta annemin başlıklarının çalındığını görünce ağladım. Demek bu günleri de görecektik. Bunu yapan kişilere yazıklar olsun diyorum onlara insan diyemiyorum. Ölüleri bile rahat bırakmıyorlar. Şu an dördüncü defa mezar başlıkları çalınıyor. Bir sene önce başladı, en son annem Fatma Şen’in mezar taşı çalınıyor. Dolayısıyla bu, dördüncü başlık çalınması oluyor. Bunları aynı kişi yapıyor. Başka kişilerin yapacak olduğunu zannetmiyorum. Aynı kişi buraya dadandı, hep de yeni mezar başlıklarını seçiyor. Nerede yeni başlık varsa alıp üzerini sildiriyor, satıyor.

Kendisi başka mahalleden, bir sene önce mezar taşlarını çalan yine aynı kişi. Bu yapılacak bir şey değil. Çalındıktan sonra mezarlığa kamera taktırdık."

"Şeytana uydum"

Karakolda hırsızı gördüğünde başlıkları ne yaptığını sorduğunu belirten Çolak "Bana 'Şeytana uydum, özür diliyorum, beni bağışlayın' dedi. Ben de kendisine 'İnşallah Allah da seni bağışlamaz biz seni hiç bağışlamıyoruz' dedim. Bana zararımızı ödemeyi teklif etti, kabul etmedim. Karakolda başlıkları yerine tak dedim; o da bana 'Başlıkları sildim başkasına 500 liraya sattım' dedi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akçaabat Adliyesi'ne çıkartılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.