AA 10.01.2026 12:06

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince eksiklerin giderilmesi için 31 Aralık 2025'e kadar süre verilen konaklama yerlerinde yapılacak denetim sonucunda, yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerleri, 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyette bulunamayacak.

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi.

Buna göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, malzeme temini için süreç gerektiren eksikliklerin giderilmesi için 31 Aralık 2025'e kadar süre verilmiş olan konaklama yerlerinde, yetkili idarelerce denetim yapılacak ve bu denetimler sonucunda binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporunun ibraz edilememesi halinde bu iş yerleri, 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyetten men edilecek.

Bu düzenleme kapsamında verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılacak. Bu süre içinde faaliyetin icrasına müsaade edilmeyecek. Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilemeyen iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılacak.

