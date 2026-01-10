Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde bugün oynayacakları derbiyle tarihte 405'inci kez rakip olacak.

TFF'nin 2006'dan geçen yıla kadar eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında düzenlediği Süper Kupa'da bu yıl ilk kez 4 takım mücadele etti. Turnuvaya, geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın yanı sıra kupa finalisti Trabzonspor ile Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Samsunspor katıldı.

Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 yenen Galatasaray ile Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, adlarını finale yazdırdı.

Tarihi rekabet içindeki iki takımı karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 18.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Süper Kupa'da 8. randevu

1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün 8. kez karşı karşıya gelecek.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 4 Süper Kupa mücadelesinde ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertlier ise 1 kez kupayı kaldırdı.

İki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde 3 kez rakip oldu. 1972-1973 sezonunda Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. 1984-1985 sezonunda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde normal süre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, penaltı atışlarıyla kupaya uzandı.

İki takım son olarak 1995-1996 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde rakip oldu. Galatasaray, 3-0'lık galibiyetle kupayı müzesine götürdü.

İki takım ilk olarak 12 Ağustos 2012'de Erzurum'da karşı karşıya gelmiş, Galatasaray müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kupaya uzanmıştı.

2013 ve 2014 yıllarında oynanan Süper Kupa finalleri de iki takımı rakip yapmıştı. 11 Ağustos 2013'te Kayseri'deki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, 25 Ağustos 2014'te Manisa'daki karşılaşmada ise normal süre 0-0 eşitlikle tamamlanmış, penaltı atışlarının ardından Fenerbahçe rakibine üstünlük kurarak kupayı kaldırmıştı.

İki takımı rakip yapan son Süper Kupa mücadelesi ise 7 Nisan 2024 yılında Şanlıurfa'da yapıldı. Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkacağını duyuran Fenerbahçe, maçın ilk dakikasında 1-0 geriye düştükten sonra sahadan çekilmiş, Galatasaray maçı hükmen 3-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar, 3'ü hükmen galibiyette sayılmak üzere 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.