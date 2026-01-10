Çok Bulutlu -1.2ºC Ankara
TRT Haber 10.01.2026 06:54

Meteoroloji'den 48 il için "sarı" alarm: Kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava durumu raporunda Türkiye genelinde 48 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Hafta sonu etkisini gösterecek olan sistemle birlikte Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklenirken, doğu kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den 48 il için "sarı" alarm: Kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın yurdun büyük bir bölümünde olumsuz hava koşulları etkili olacak. Bu kapsamda, MeteoUyarı Sistemi'nde Trakya, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 48 il için 'sarı' kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'den 48 il için "sarı" alarm: Kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı

Batıda kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor

Yapılan tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m ²) olması öngörülüyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Rüzgarın hızı 90 kilometreye çıkacak

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkileyecek. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (özellikle Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den 48 il için "sarı" alarm: Kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı

Denizlerde Fırtına Alarmı

Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Marmara Denizi'nde rüzgarın güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde; Ege Denizi'nde ise yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu'da Çığ Tehlikesi Sürüyor

Batıda fırtına ve yağmur etkili olurken, doğu illeri için çığ uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari, Artvin, Rize gibi illerde) yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğu belirtildi.

Sarı kodlu uyarı verilen 48 il şöyle:

Meteoroloji'nin uyarı haritasına göre sarı kod verilen iller şunlar:

Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak.

