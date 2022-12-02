İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Yaşar Koçak, "Çalışan aranıyor" ilanında verilen cep telefonu numarasından işveren Tolga Aktemur'la iletişime geçti.

Aktemur, diplomasının ekran görüntüsünü göndermesini istediği Koçak'la yaptıkları mesajlaşma sonucunda kendisine hakaret edildiğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Koçak, Aktemur'un kendisine beddua ettiğini öne sürerek kendisinin de buna karşılık verdiğini savundu.

Suçun uzlaşmaya tabi olması sebebiyle dosyanın gönderildiği uzlaştırma bürosunda tarafların anlaşmaması üzerine Koçak hakkında "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Savcı beraat talebinde bulundu, mahkeme hakaret suçundan ceza verdi

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın sözlerinin kaba söz ve hitap tarzı olduğuna kanaat getirerek, "hakaret" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulundu.

Savunmasında olay tarihinde iş aradığını söyleyen sanık Yaşar Koçak, müşteki Tolga Aktemur'un iş ilanını görünce ilandaki numara üzerinden mesajlaşmaya başladıklarını anlattı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Koçak'ı "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 75 gün hapis cezası karşılığı 1500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.​​​​​​​