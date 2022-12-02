Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü demir bariyere çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
İETT otobüsünün Galata Köprüsü üzerindeki demir bariyere çarpması sonucu 2 yolcu ile balık tutan bir kişi yaralandı.
Eminönü istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, Galata Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.
Kazada, otobüsteki 2 yolcu ile köprü üzerinde balık tutan bir kişi bariyerin çarpması sonucu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada İETT otobüsünün ön kısmında hasar oluşurken, köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.
Otobüs, belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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