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Türkiye
İHA 19.12.2023 03:42

İstinat duvarından 10 metre aşağıya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarından 10 metre aşağıdaki yeşillik alana düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

İstinat duvarından 10 metre aşağıya düşen çocuğu itfaiye kurtardı
[Fotograf: İHA]

Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla oturduğu esnada birden dengesini kaybeden İ.E.Ç., istinat duvarından 10 metre aşağıdaki yeşillik alana düştü.

İ.E.Ç.'nin arkadaşları panikleyerek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralanan İ.E.Ç. kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdehalesi olay yerinde yapılan İ.E.Ç., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 

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