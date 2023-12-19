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Türkiye
İHA 19.12.2023 03:37

Gümüşhane Valisi Tanrısever: İsteyen vatandaşlar için spor salonlarını hizmete sunduk

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bu akşam 5 dakika arayla Kelkit ilçesinde gerçekleşen 4,1 ve 3,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından isteyen vatandaşlar için spor salonlarını hizmete sunduklarını söyledi.

Gümüşhane Valisi Tanrısever: İsteyen vatandaşlar için spor salonlarını hizmete sunduk
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Dün akşam gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından son 24 saatte 29 sarsıntının kaydedildiği ve bugün akşam saatlerinde de 4,1 ve 3,7 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kelkit ilçesinde bir dizi tedbir alındı.

Depremlerin ardından bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk olan Vali Alper Tanrısever, hem dün hem de bugün gerçekleşen depremlerin can ve mal kaybına neden olmadığını söyleyerek, “Tüm halkımıza geçmiş olsun. Dün akşamdan beri bölgemizde ufak da olsa sarsıntılar devam etmekte. Dün gece 4,3’le başlayan sarsıntıları bu gece 4,1 ve 3,7 ile hissettik. Çok şükür bölgemizde can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz 2 gündür sokaklarda, caddelerde kontrollerini yapıyorlar. Şu an için bir sıkıntı yok. Gelişmeleri yakınen takip ediyoruz” dedi.

Gümüşhane'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Gümüşhane'de 4,1 büyüklüğünde deprem

"Yanlış bilgilendirmeler halkı paniğe sevk ediyor"

Vatandaşlardan kesinlikle paniğe kapılmamalarını isteyen Vali Tanrısever, “6 Şubat depreminde de çok gördük bunu. Yanlış bilgilendirmeler halkı paniğe sevk ediyor. Kesinlikle bizden veya AFAD’dan bilgi gelmeden, bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden lütfen harekete geçmesinler” diye konuştu.

Özellikle deprem bölgesinden gelen üniversite öğrencilerinin çok heyecanlanıp korktuklarını aktaran Vali Tanrısever, “Onların psikolojik olarak kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri için Kelkit ilçemizde spor salonlarımızı açtık. Sıcak bir ortamda iaşelerini de sağlayarak isteyenleri misafir edeceğiz. Halkımızı paniğe kapılmadan kendi önlemlerini almalarını talep ediyoruz. Biz her türlü müdahaleye hazırız” dedi.

Öte yandan 500 öğrencinin spor salonlarında misafir edildiği öğrenildi. 

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