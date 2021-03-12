İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabrinde anma töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Öğrenciler hatim duası yaptı

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hatim duası yapıldı.

Kabrine karanfiller bırakıldı

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında dua eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu karanfil bıraktı.