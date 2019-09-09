7 Eylül Cumartesi günü, Beyoğlu İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında oturan Halit Ayar ve bir arkadaşının yanına gelen iki kişi para istedi. Yanlarında para olmadığını söyleyen Ayar ve arkadaşına şüpheliler bıçakla saldırdı.

Saldırıda Ayar göğsünden arkadaşı ise kolundan bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ayar hayatını kaybetti.

2 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstiklal Caddesi'nde Mustafa Sinan N'nin yaralanması, Halit Ayar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Emra Y. (27) ve Erhan K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Baskınla yakalandılar

Şüphelileri yakalamak için 5 ayrı ekip güvenlik kamera görüntülerini incelerken, Emra Y'nin Fatih'teki ailesinin evinde kanlı elbiselerini değiştirip Zeytinburnu'ndaki ablasının evine gittiği tespit edilince düzenlenen baskınla yakalandı.

Diğer zanlı Erhan K. ise Fatih'te saklandığı adreste yakalandı.

Şüphelilerden biri cezaevinden izinli çıkmış

Gözaltına alınan şüphelilerden Emra Y'nin hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve gasp suçlarından emniyette kaydı olduğu, şüphelinin gasp suçundan hükümlü olduğu, Kırklareli Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Zanlılar Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Cinayet kamerada

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda iki şüphelinin İstiklal Caddesi'nde gençlerin yanına geldiği, Erhan K'nın kırık şişeyle, Emra Y'nin bıçakla gençlere saldırdığı anlar görülüyor.

Bıçaklanarak öldürülen İTÜ mezunu Halit Ayar dün son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: TRT Haber, AA