Türkiye
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor02 Ocak 2020 Perşembe 10:11 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 10:52
Hava sıcaklığı düşen İstanbul'da, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkili olan karla karışık yağmur yerini bir süre sonra kara bıraktı.
Kar yağışıyla birlikte Aydos Ormanlarında beyaz bir görüntü oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Yüksek kesimlerde yağış devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar da buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kar yağışı anadolu yakası İstanbul