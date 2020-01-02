İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkili olan karla karışık yağmur yerini bir süre sonra kara bıraktı.

Kar yağışıyla birlikte Aydos Ormanlarında beyaz bir görüntü oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Yüksek kesimlerde yağış devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar da buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA