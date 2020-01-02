İstanbul Bağcılar'da bir börekçide çalışan Emrullah Kılıç, iş arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra hava almak için dışarıya çıkmak istedi.

Kapıya yönelen genç, bir anlık dalgınlık sonucu açık sandığı kapıya sert bir şekilde çarptı. Çarpma sonucu neye uğradığını şaşıran genç, kolundan ve elinden hafif şekilde yaralanırken, kapının camı ise tuzla buz oldu.

[Fotoğraf: İHA]

"İyi cam siler ama sildiği camı göremedi"

İş yeri çalışanı Ömer Kılıç, olayla ilgili konuştu:

"Biz arka tarafta muhabbet ediyorduk. Arkadaşımız cam siliyordu, kendisini de iyi cam siler ama sildiği camı göremedi. Dışarıya çıkayım derken kapalı olan kapıyı göremedi ve bir anda vurdu. Sol eli ve sağ kolu biraz yaralandı. Şu an çok iyi çok şükür,herhangi bir sıkıntısı yok. Korktuğumuz başımıza gelmedi."

Cama çarpan Emrullah Kılıç ise, "Hiçbir şey düşünmüyordum. Cama vurduğum da hiçbir şey hissetmedim" dedi.

Kaynak: İHA