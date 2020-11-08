Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak beklenirken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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