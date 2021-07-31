Sultangazi ve Arnavutköy'de havaların ısınmasıyla birlikte ev ve sokaklarda görülmeye başlayan çekirgelerin boyları 3 ila 6 santimetre arasında değişiyor.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, "Bu çekirgeler sıcağı çok seviyor. Şu an ise bu çekirgelerin ortaya çıkmasının tam zamanı. Bu çekirge türleri istilacı bir tür değil. Bu yüzden vatandaşların korkmasına gerek yok. Çekirgelerin bir zararı yok" dedi.

"Ürkütücü bir görüntü tedirgin oluyoruz"

Arnavutköy'de yaşayan Mehmet Tekin, "Son günlerde sıklıkla görmeye başladık. İş yerinde görüyoruz. Geçen evimizde fark ettik. Ürkütücü bir görüntü. Çocuklar tedirgin oluyor. Dolayısıyla bizler de tedirgin oluyoruz. Sağlık açısından bir zararı olup olmadığını bilmiyoruz. Duyduğumuz kadarıyla da yok. Fakat bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Daha önceleri de görüyorduk. Bu sefer daha fazla sıklıkla görmeye başladık. Çekirgelerin büyüklükleri çok farklı. Çocuklar çok korkuyorlar. Çocuğum bir yerinde ufak bir sivilce çıktığı zaman 'acaba beni çekirge mi ısırdı?' diye sormaya başladı. Birkaç gün önce akşam eşim mutfaktan bir ses geldiğini söyledi. Mutfağa girdiğimde hareket eden bir cisim gördüm. Ben ufak bir kuş yavrusu zannettim. Sonra kocaman bir çekirge olduğunu gördüm. Ölçtüm, yaklaşık 10-12 santim civarlarındaydı. Altıncı kata çıkabilecek kadar güçlü bir çekirge. Korkmamızı gerektirecek bir durum var mı? Bu konuda halk olarak bilgilendirilsek iyi olur" dedi.

"İstanbul'un kuzeyinin yapılaşamaya başlaması çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oldu"

Çekirge türlerini daha çok İstanbul'un kuzey kesiminde görüldüğünü söyleyen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, "Hatta geçenlerde İstanbul Havalimanı'nı çekirgeler bastı gibi haberlerde yapıldı. Muhtemelen bu çekirgelerin oradaki çekirgelerle aynı olduğunu düşünüyorum. Bu çekirge beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen bir çekirge türü. Bilimsel ismi ise Decticus albifrons. Bu çekirgelerin genel bir özelliği orman boşluklarında yaşamaları. Ancak son yıllarda İstanbul'un kuzeyinin yapılaşamaya başlaması çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Aynı zamanda bu çekirgeler sıcağı çok seviyor. Şu an ise bu çekirgelerin ortaya çıkmasının tam zamanı" dedi.

"Uçmaya başladıklarında ufak bir serçe uçuyormuş gibi bir görünüme kavuşur"

Dr. Öğretim Üyesi Dikmen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu çekirgelerin boyları biraz büyük olur. Ancak uçmaya başladıklarında ufak bir serçe uçuyormuş gibi bir görünüme kavuşur. Bu nedenle böceklere çok aşına olmayan insanlar için bu çekirgeler korkutucu olabilir. Ancak bu çekirgeler normalde çok zararsızdır."

"Çekirgelerin sayısının ilk kez bu kadar arttığını görüyoruz"

Bu çekirgelerin sayısının ilk kez bu kadar arttığını görüyoruz, ama bu çekirgeler bir istila ya da göç gibi bir yerden gelmiyor. Türkiye' de birçok yerde görülen bir tür. Ancak bu sene sayı olarak daha çok görülmeye başladı. Bu anlamda çok korkulacak bir durum söz konusu değil. Ama bu çekirgelerinin sayılarının bu kadar artması bizi düşünmeye ve tedbirler alamaya sevk ediyor. Özellikler belediyelerin muhtemelen dikkatini çekecektir.