Geçmişi 150 yıl öncesine dayanan ve İstanbul'un bu alandaki coğrafi işaretli tek ürünü olan bezin üretimi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından proje yürütülüyor.

İhale aşaması tamamlanan sanayi alanında kurulacak fabrikanın inşaatına yer tesliminden sonra başlanması planlanıyor.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, yaptığı açıklamada, Şile bezinin İstanbul'un bu alandaki coğrafi işaretli tek ürünü olduğunu, geçmişinin 150 yıl öncesine kadar dayandığını söyledi.

500 kadına iş imkanı

Kendilerine bırakılan bu mirası korumak ve geliştirmek için ciddi bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Ocaklı, "İSTKA ile yapmış olduğumuz ortak bir projede tezgah ve üretim sahalarını ve eğitim sahalarını genişletmek suretiyle dokuma tezgahlarıyla ve burada üretilen ürünlerle beraber yaklaşık 500 kadınımıza iş imkanı sağlamış olduk. Onları en azından bu işi öğrenme sürecine ortak ettik. Şimdi diğer bir adımını attık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ marifetiyle sanayi alanında yaklaşık 1500 metrekarelik bir alan içerisinde yeni bir fabrika kuruyoruz" dedi.

Fabrika içinde üretim, ilmik, tasnif ve tasarım sahalarının bulunacağını dile getiren Ocaklı, geçen aylarda bu ihalenin tamamlandığını ve yer teslimi yapılacağını anlattı.

Ocaklı, yer tesliminin ardından müteahhit firmanın hemen işe başlayacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Çok hızlı bir şekilde temelini atacağız. Müteahhit firma da bu konuda yol almak istiyor. Bu süreç içerisinde fabrikayı da en hızlı bir şekilde etkin hale getirmek üretime katmak istiyoruz. Kadınlarımıza da ciddi anlamda bir istihdam oluşacak. Yani Şile bezi üretiminden tasarımına, dikiş nakışına kadar burada üretilecek. Böylelikle özellikle 1980'li yıllarda, 70'li yılların sonunda Türkiye'nin ihracat noktasında en önemli ikinci kalemi Şile bezinden bahsediyoruz."

İlk etapta mevcut çalışma sahalarının kurulacak fabrikaya taşınacağını, talebe göre çalışma sahasının genişletilebileceğini belirten Ocaklı, mevcut şartlarda 500 kadının dolaylı yollardan kazanç sağlayacağına değindi.

Ocaklı, arz ve talep dengesinin bu konuda işi belirleyecek önemli detay olduğunun altını çizerek, "Avrupa'da ciddi anlamda ilgi görmüş bir üründen bahsediyoruz. Öğrenilmesi gereken çok önemli bir konu. El emeği ve göz nurunun hakkının verildiği bir Şile bezinden bahsediyoruz. O ilmikle teker teker böyle işleyerek o ürünü meydana getirmeye çalışıyorlar. İnsan, üzerine gidildiğinde aslında onun ne kadar önemli bir değer olduğunu daha iyi anlıyor. Şile bezinin nereden başlayıp nereye kadar sonuçlandığını yani üzerimize giyilecek hale gelene kadar ki o sürecini gördükten sonra ne kadar değerli ve kıymetli bir ürün olduğunu insanlarımız daha iyi anlayacaklar" diye konuştu.

"Sağlık açısından da vazgeçilmez değerli bir ürün"

Bezin insan vücuduna faydalarını anlatan Ocaklı, şunları söyledi:

"Şile bezi yaz aylarının vazgeçilmezlerinden. Özellikle rahat giyinmeyi sevenler için de önemli bir kıyafet, yüzde 100 pamuktan oluşan bir ürün. Oksijen alışverişini sağlıyor. Vücudu yormuyor. Terlemeleri engelliyor. Ütü derdi olanlar için de sorun olmayan bir üründen bahsediyoruz. Keyifli ve güzel bir ürün. Özellikle yüzde 100 yüz kök boyasından boyalandırılır. Yani sağlık açısından da vazgeçilmez değerli bir ürün."

Ocaklı, çeşitli sanatçı ve akademisyenlerin katılacağı 33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ni 1-7 Ağustos'ta yapacaklarını, festivalde çeşitli ürünlerin sergileneceğini belirtti.

Festivalde 7 farklı etkinlikte bir arada olacaklarına değinen Ocaklı, "Dolayısıyla önemli bir etkinlik. İstanbul'daki en eski etkinliklerden birinden bahsediyoruz. İki yıl pandemiden kaynaklı bir engelimiz oldu. Dolayısıyla bir araya gelemediğimiz için bunu ertelemek zorunda kaldık." diye konuştu.