Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin 508 lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Dilovası mevkisinde denetim gerçekleştirdi.
Bir limanda demirli Marshall Adaları bandıralı "Roadrunner" adlı kuru yük gemisinden denize petrol türevi madde sızdığı tespit edildi.
Gemi etrafında önlemler alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
Denizi kirlettiği gerekçesiyle gemiye, 8 milyon 415 bin 508 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Kocaeli Çevre Kirliliği
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