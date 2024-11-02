Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.11.2024 10:10

İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu

Sabahın ilk ışıklarıyla kentin bazı kesimlerinde etkili olmaya başlayan sis, Ümraniye, Silivri, Kartal ve Çekmeköy ile İstanbul Boğazı çevresinde görüldü.

Ümraniye'de yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu.

İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu

İstanbul Boğazı'nda ise sis hafif şekilde etkisini gösterdi. Boğaz kıyısındaki yerleşim yerlerinde öbekler halinde sis bulutları görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Beşiktaş civarında puslu hava oluştu.

İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu

Silivri'de ilçe merkezinde etkili olan sis görüş mesafesini kısıtladı. İlçedeki bazı yapılan sis bulutlarının altında kaldı.

İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu

Sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düşerken, hafta sonu olması nedeniyle kent genelinde trafikte bir olumsuzluk yaşanmadı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Sivas'ta bir bölge "Divriği Milli Parkı" olarak belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:17
'Çakar lamba' kullanımında cezalar artırılacak
11:00
Otomobil ithalatında ek mali yükümlülüğün kapsamı genişletildi
09:46
2 Kasım 1943: Karaçay-Malkar Sürgünü
10:45
Tüketici derneklerinden "para puan" uyarısı
10:44
Lübnan'dan ateşlenen füzenin İsrail'in orta bölgesine düşmesi sonucu 19 kişi yaralandı
10:42
"Dünya Neolitik Kongresi" Şanlıurfa'da yapılacak
İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu
İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Küçükçekmece'de su borusu patladı: Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı
Küçükçekmece'de su borusu patladı: Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ