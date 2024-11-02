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Türkiye
DHA 02.11.2024 08:49

Refüje çarpan otomobil hastane bahçesinde alev aldı: 3 ölü

Erzurum'da refüje çarptıktan sonra hastane bahçesine düşerek alev alan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Refüje çarpan otomobil hastane bahçesinde alev aldı: 3 ölü

Kaza, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Yıldırım, Çat yolundan Havuzbaşı istikametine ilerlerken kavşakta bir aracı solladı. Aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çarptı sonra da yolun karşısında bulunan Palandöken Devlet Hastanesi'nin bahçesine düştü.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil motor kısmından alev aldı. Kazada sürücü Muhammet Yıldırım ve beraberinde bulunan Muhammet Ayyıldız ile Selim Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Refüje çarpan otomobil hastane bahçesinde alev aldı: 3 ölü

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobilden olarak çıkarılan sürücü Muhammet Yıldırım ile Muhammet Ayyıldız Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Selim Kılıç ise Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız yolda, Selim Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gençlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Tabutları taşıyan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Muhammet Ayyıldız'ın ailesinin tek erkek çocuğu olduğu, Muhammet Yıldırım'ın ise 3 ay önce evlendiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin akraba olduğu ve cenazelerinin bugün Oltu ilçesinin kırsal Özdere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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