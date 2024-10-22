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Türkiye
AA 22.10.2024 17:44

İstanbul'un bazı ilçelerinde 13 saatlik su kesintisi

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı yarın saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul'un bazı ilçelerinde 13 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri ilçesinde; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri."

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