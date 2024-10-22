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Türkiye
İHA 22.10.2024 16:09

Vatandaşın çelmesi polisten kaçan şüpheliyi tepetaklak etti

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve aracıyla 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şahsı, bir vatandaşın taktığı çelme yakalattı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Yapılan incelemede şahsın 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, olay anı kameraya yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi üzerinde yaya olarak denetim yaptı.

Bu sırada durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araç, 'dur' ihtarına uymayarak yaya kaldırımına çıkarak iki araca çarptı. Kazanın ardından aracını bırakarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gören bir kişi, şahsa çelme taktı.

Şahıs yere düşerken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İsminin E.P olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan kontrollerinde 'yağma' suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın yapılan test sonucunda narkotik madde kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 28 bin 150 TL idari para cezası yazılırken, emniyete götürüldü. Yaşanan olayda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Denetim Kayseri Narkotik Polis Trafik
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