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Türkiye
AA 22.10.2024 13:10

İstanbul'da çıkan yangın fabrikayı küle çevirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken fabrika adeta küle döndü.

İstanbul'da çıkan yangın fabrikayı küle çevirdi

Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta fabrikaya ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın bitişiğinde bulunan ayakkabı deposuna ve iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziosmanpaşa, Bakırköy ve Kadıköy'den itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fabrika küle döndü, araçta hasar oluştu

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülerek, kontrol altına alındı.

Ekiplerin, duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürerken, bir araçta hafif hasar oluştu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yönden, ayakkabı fabrikasının deposunda başlayan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Olayda yaralı ve can kaybının olmadığını dile getiren Yönden, yangının çıkış nedeni hakkında net bilginin olmadığını aktardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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