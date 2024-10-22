Parçalı Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 22.10.2024 12:42

Eşine jest yaptı, bahçede çayı 'kalpli' budadı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde çay üreticisi Osman Öztürk, budama yaptığı bahçesinin ortasında kalp şeklindeki bir alanı bırakıp 28 yıllık eşi Meryem Öztürk’e sürpriz yaptı.

Eşine jest yaptı, bahçede çayı 'kalpli' budadı

Kalp’li budama fotoğrafı, sosyal medyada beğeni toplarken, takipçiler Öztürk için ‘Çay love you’ yorumunda bulundu. Osman Öztürk, “Ferhat dağları delip sevgisini ifade edince biz de bahçemize kalp resmi yaptık” dedi.

Eşine jest yaptı, bahçede çayı 'kalpli' budadı

İlçenin Ormanlı köyünde Osman-Meryem Öztürk çifti geçimlerini çay tarımından sağlıyor. 28 yıllık evliliğinde eşine çeşitli sürprizler yapan Osman Öztürk, bu kez de ona sevgisini evinin önünde yamaç arazide yer alan çay bahçesini kalp şeklinde budayarak gösterdi. Öztürk budadığı bahçesinin ortasında kalp şeklinde yeşil bir alan bıraktı.

Eşine jest yaptı, bahçede çayı 'kalpli' budadı

Evinin balkonundan bu manzarayı gören 3 çocuk annesi Meryem Öztürk, şaşkınlığını gizleyemedi. Bahçenin fotoğrafı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçiler, fotoğraf için ‘Çay love you’, ‘Rizelinin böyle olur sevgisi’, ‘Ne yaparsan yap aşk ile yap’ yorumlarında bulunarak, çifte mutluluklar diledi.

"Ferhat dağları deldi biz de bahçemize kalp yaptık"

Eşini çok sevdiğini anlatan Osman Öztürk, “Eşime karşı çok güzel bir sürprizim oldu. Eşim görünce çok mutlu oldu. Budama yaparak böyle bir kalp resmi yaptım. Çok güzel oldu. Ben de mutlu oldum. Böyle ara sıra eşime, çocuklarıma sürpriz yapıyorum. Eşim o an çok heyecanlandı. 17-18 seneden beri budama işleri yaparım. Bu bağda, bahçede güzel şeyler yapmak benim de hoşuma gidiyor. Sosyal medyada paylaştılar, arkadaşlara teşekkür ederim. Ferhat dağları delip sevgisini ifade edince biz de bahçemize kalp resmi yaptık” dedi. 

Sıradaki Haber
Artvin'de heyelan riski: 8 ev tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:18
İsrailli Meta yöneticisinin Filistin destekçisi içeriklere sansür baskısı yaptığı ortaya çıktı
13:54
FETÖ elebaşı Gülen'in İstanbul'daki kabarık suç listesi
13:36
Samsun'da öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi: 9 yaralı
13:29
Altun: Hakikate giden tüm yolları açık tutmak ilk ve en önemli amacımız olmalı
13:25
İsrail, 7 Ekim'den beri 250 binden fazla yardım aracının girişini engelledi
Diyarbakır'da Amida Höyük'teki kazılarda silindirik mühür bulundu
Diyarbakır'da Amida Höyük'teki kazılarda silindirik mühür bulundu
FOTO FOKUS
Sağlık ekipleri Kastamonu'da hasta kadını sedye ile dereden geçirdi
Sağlık ekipleri Kastamonu'da hasta kadını sedye ile dereden geçirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ