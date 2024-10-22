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Türkiye
DHA 22.10.2024 12:26

Artvin'de heyelan riski: 8 ev tahliye edildi

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde toprak kayması, zeminde yarıklar ve evlerde çatlakların oluşmasına neden oldu. Oluşan çatlaklar ve toprak kayması nedeniyle ilçede 8 ev, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Artvin'de heyelan riski: 8 ev tahliye edildi
[Fotograf: DHA]

Kent genelinde etkili olan sağanak Arhavi ilçesine bağlı Dereüstü köyünde heyelan, zeminde yarıkların ve evlerde çatlakların oluşmasına neden oldu. Köy halkının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Artvin'de heyelan riski: 8 ev tahliye edildi

Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemelerde 8 evin heyelan riski altında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 8 evin sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.. Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemleri alarak heyelan riskli alana girişi yasakladı.

"Yağışlar nedeniyle Arhavi Dereüstü köyünde risk oluşabilir"

Artvin Valisi Turan Ergün, köydeki evlerin risk nedeniyle boşaltıldığını belirterek, `Yağışlar nedeniyle Arhavi Dereüstü köyünde bir risk oluşturabilir endişesiyle 8 evi AFAD görevlilerimiz tahliye ettiler. dedi.

Ergün ayrıca, kentte kar yağışı nedeniyle Borçka'ya bağlı Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köy yollarının ulaşıma kapandığını, kara yolları ekiplerinin çalışmalara başladığını da aktard

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AFAD Artvin Doğal Afet Heyelan Yağış Kar Yağışı
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