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Türkiye
AA 22.10.2024 12:00

Gümüşhane'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Gümüşhane'de üç yayla yolunda karda mahsur kalan 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Gümüşhane'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Merkez Dumanlı köyüne bağlı Gümüşki, Kürtün ilçesine bağlı Kadırga ve Çıkrıkdüzü yaylalarına araçlarıyla giden bazı kişiler, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Kendi imkanları ile kurtulamayan vatandaşlar, AFAD ve jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye ulaşan ekipler, İl Özel İdaresi iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu, Gümüşki Yaylası'nda 3, Kadırga Yaylası'nda 1 ve Çıkrıkdüzü Yaylası'nda 4 olmak üzerine 8 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

Bu kişilerin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi.

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