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Türkiye
AA 22.10.2024 11:32

Malatya'da deprem konutları yükselmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da, kent merkezinde 32 bin konut ve iş yeri yapılacak.

Malatya'da deprem konutları yükselmeye devam ediyor

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler yüzünden yıkılan ya da hasar alması nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen konut ve iş yerlerinin yerine yenisinin yapılması için çalışmalara devam ediliyor.

Vali Seddar Yavuz, Malatya'nın, Hatay'dan sonra binalarında en fazla ağır hasar oluşan şehir olduğunu, bu durumdan en fazla da kent merkezinin etkilendiğini söyledi.

Şehir merkezinin tekrar ayağa kalkmasına özel ihtimam gösterdiklerini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, şehrimizin merkezinin yeniden ayağa kaldırılabilmesi bakımından ve yeni baştan bir mimariyle ve planla yapılaşmayı sağlamak, eski anlayıştan uzaklaşmak, yeşil alanlarıyla, otoparklarıyla, modern bir mimari oluşturmak üzere yola çıktığı ve devletimizin büyük bir mali külfet altına girdiği projeden bahsediyoruz. Şu ana kadar rezerv alanlarla ilgili çeşitli sorunlar olmakla birlikte Sayın Bakan'ımız ve benim gelişimle beraber bu konuda vatandaşımızın ikna edilmesi ve depreme dayanıklı, dirençli şehirler oluşturulması stratejimize uygun olarak yoğun bir çalışma ve gayret gösteriyoruz."

94 kilometre fore kazı çakılacak

Saray Mahallesi rezerv alanındaki yıkımların tamamlandığını, burada 20 bin metrekare diyafram duvar inşa edip 94 kilometre de fore kazık çakarak iki katlı, alt katı otopark olan modern iş yerleri ve konutlar yapılacağını ifade eden Yavuz, vatandaşların hak ve hukukunun da sonuna kadar muhafaza edileceğini vurguladı.

Rezerv alanlarda çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Yavuz, tahliye aşamasında olan yerlerle ilgili Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından vatandaşlarla görüşmelerin sürdürüldüğünü aktardı.

Vali Seddar Yavuz, şöyle devam etti:

"Malatyalı kardeşlerimize, bu konuya destek vermelerini ve tarihi fırsatı kaçırmamalarını, böylesi zamanların aynı zamanda yeniden bir şehir inşa etmek için, depreme dirençli şehirler oluşturmak için büyük bir fırsat olduğunu hatırlatmak istiyorum. Rakamlar değişebiliyor. Özellikle zaman zaman açılan davalar, yıkımda meydana gelen değişiklikler vesilesiyle zaman zaman proje tadilatları oluşuyor. Ancak kabataslak bizim şehir merkezinde 32 bin bağımsız bölüm yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla iş yeriyle, konut hak sahiplikleriyle alakalı olarak çalışmamız devam ediyor."

İkizce'de nisanda 11 bin konut teslim edilecek

Çarşı projesinde şubatta ilk teslimatı gerçekleştireceklerini belirten Yavuz, "Diğer projelerimize de devam ediyoruz. İkizce'de yaklaşık 12 bin konutumuzun inşaatı devam ediyor. 11 binini nisan ayı itibarıyla teslim etmiş olacağız. Şu anda orada 2 bin 800'e yakın kardeşimiz oturmaya devam ediyor. Orada 5 bine yakın da teslimat şu ana kadar gerçekleşti." diye konuştu.

Şehir merkezinde yapımdaki gecikmenin vatandaşların dönüşüm ve rezerv alan konusundaki bilgi eksikliklerinden veya hatalı bilgilendirmelerden kaynaklanabildiğine işaret eden Yavuz, her vatandaşla görüşüldüğünü, bu sorunu ortadan kaldırmak için gayret ettiklerini vurguladı.

Yavuz, "Geldiğimiz günden bu yana mottomuz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, deprem bölgesinde özellikle devletin bütün imkanlarını seferber etmemiz vesilesiyle diyoruz ki, kaynağımız var, projemiz var, yapacak irademiz ve gücümüz var. Tüm Malatyalılar el ele verelim ve Malatya'yı ayağa kaldıralım." ifadelerini kullandı.

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Asrın Felaketi Kahramanmaraş Malatya Deprem Konut Kentsel Dönüşüm
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