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Türkiye
AA 22.10.2024 10:57

Kocaeli'de otomobil bariyerlere saplandı

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere saplandı.

Kocaeli'de otomobil bariyerlere saplandı

Kaza, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden E.A. idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Demir bariyerlerin aracın içini delerek geçtiği kazada sürücü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Kocaeli'de otomobil bariyerlere saplandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, hurdaya dönen araçtan yaralı kurtulan sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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