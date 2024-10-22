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Türkiye
AA-İHA 22.10.2024 11:56

Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 7 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 7 kişi yaralandı. Patlama sonrası binada büyük hasar meydana geldi.

Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 7 yaralı

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluştu. Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç hasar gördü.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

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