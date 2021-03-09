Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'un 4 ilçesinde 17 saatlik su kesintisi
İstanbul'un Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Beykoz'da su dağıtım hattında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan Su Dağıtım hattında yenileme çalışmaları yapılacak.
Bu nedenle saat 22.00'den itibaren, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemeyecek.
Kesinti, yarın saat 15.00'e kadar sürecek.
Beykoz'da su kesintisi ise yarın saat 9.00 ile 23.00 arasında olacak.
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