Kuzey Ege'de, yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.