Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 09:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuzey Ege'de, yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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