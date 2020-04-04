Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul'da 3 gün fırtına ile birlikte aralıklı sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kuzey yönlerden sert esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi (40-60km/s), yarın öğle saatlerinden itibaren ise şiddetini daha da arttırarak aralıklarla kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) esmesinin tahmin edildiği açıklandı.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (15-25kg) olacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar, ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, yollarda lokal göllenme gibi hadiseler için vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

İBB'ye nöbetçi personel

Öte yandan, İBB'nin hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek aksiliklere karşı, nöbetçi personel bulundurma gibi tedbirleri aldığı da kaydedildi.