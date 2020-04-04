Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 69 kişi daha hayatını kaybetti. 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Koca “Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit edildi. Toplam vaka 20 bin 921'e ulaştı. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu. İyileşen kişi sayısı ise 484'e yükseldi. “

En çok vaka sayısı İstanbul’da

Tüm illerde vakaya rastlandığına da değinen Koca “ Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca “40 yaş üstünde teşhis konulan vakaların daha çok olduğunu ve erkeklerde görülme oranının daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum. 25 ilde can kaybımızın olmadığını, 56 ilimizde hayatını kaybeden vakaların olduğunu söylemek istiyorum.” Şeklinde konuştu.

Koca, bazı illerdeki vaka sayısına ilişkin şu şekilde konuştu:

” İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.”

İl il koronavirüs vaka sayıları 3 Nisan

Vaka Sayısı

İstanbul 12.231

İzmir 1.105

Ankara 860

Konya 601

Kocaeli 500

Sakarya 337

Isparta 289

Bursa 259

Adana 241

Zonguldak 197

Samsun 167