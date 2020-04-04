Koronavirüs Türkiye haritası... İllere göre vaka sayısı 3 Nisan...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında il il koranavirüs vaka sayılarını açıkladı. İstanbul’da kaç vaka var? En çok vaka hangi ilde?
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 69 kişi daha hayatını kaybetti. 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Koca “Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit edildi. Toplam vaka 20 bin 921'e ulaştı. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu. İyileşen kişi sayısı ise 484'e yükseldi. “
En çok vaka sayısı İstanbul’da
Tüm illerde vakaya rastlandığına da değinen Koca “ Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da.” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca “40 yaş üstünde teşhis konulan vakaların daha çok olduğunu ve erkeklerde görülme oranının daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum. 25 ilde can kaybımızın olmadığını, 56 ilimizde hayatını kaybeden vakaların olduğunu söylemek istiyorum.” Şeklinde konuştu.
Koca, bazı illerdeki vaka sayısına ilişkin şu şekilde konuştu:
” İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.”
İl il koronavirüs vaka sayıları 3 Nisan
Vaka Sayısı
İstanbul 12.231
İzmir 1.105
Ankara 860
Konya 601
Kocaeli 500
Sakarya 337
Isparta 289
Bursa 259
Adana 241
Zonguldak 197
Samsun 167