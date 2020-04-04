Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 492 kişi, Karadağ'dan kalkan uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi.

İşçiler, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle kent merkezine getirilerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Adıyaman Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.