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Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kategoride yaptığı uyarıya göre, bu geceden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Meydana gelebilecek ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Yalova yağmur rüzgar Marmara Bölgesi İstanbul hava durumu Fırtına çanakkleSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 14:04
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