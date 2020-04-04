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Antalya'da 20 yaş altının ulaşım kartları kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı.
Antalya'da, 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını önlemek için ek tedbirler aldıklarını bildirdi.
Vatandaşın sağlığını korumak için toplu ulaşım araçlarına maskesiz binişleri yasakladıklarını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:
"Hep birlikte kurallara uyarak bu zor günleri aşacağız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki gençlerimizin ulaşım kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır."
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