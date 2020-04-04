Yüksekova ilçesi Karabey köyü sakinleri, salgının kısa sürede bitmesi için kurban keserek dua etti.

Köylüler, kestikleri 45 kurbanın etlerini, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Köy Muhtarı Süleyman Kaçmaz, yardım için bütün köy halkının seferber olduğunu belirtti.

Maddi durumu iyi olanlardan 45 koyun topladıklarını anlatan Kaçmaz, "Bunları köy meydanında bir araya gelerek kestik. Herkese eşit şekilde dağıtmak için de terazi kullandık. İnşallah en kısa sürede bütün dünya ve İslam alemi olarak bu illetten kurtuluruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. Allah bu hayrı kabul etsin." dedi.