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Hakkari'de kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı 45 koyup kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Yüksekova ilçesi Karabey köyü sakinleri, salgının kısa sürede bitmesi için kurban keserek dua etti.
Köylüler, kestikleri 45 kurbanın etlerini, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
Köy Muhtarı Süleyman Kaçmaz, yardım için bütün köy halkının seferber olduğunu belirtti.
Maddi durumu iyi olanlardan 45 koyun topladıklarını anlatan Kaçmaz, "Bunları köy meydanında bir araya gelerek kestik. Herkese eşit şekilde dağıtmak için de terazi kullandık. İnşallah en kısa sürede bütün dünya ve İslam alemi olarak bu illetten kurtuluruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. Allah bu hayrı kabul etsin." dedi.
Etiketler: kurban kesimi kurban koronavirüs ihtiyaç sahipleri Hakkari covid-19Son Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 13:34
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