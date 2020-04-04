

2019 – 2020 yıllarının mart ayı kıyaslamaları değerlendirildiğinde, özellikle evden hırsızlık olayları ciddi oranda düştü.

Ankara’da evden hırsızlık yüzde 63 azaldı

Evden hırsızlık Ankara’da 196’dan yüzde 63 azalışla 73’e, İstanbul’da bin 262’den yüzde 44 azalışla 705’e, İzmir’de 212’den yüzde 33 azalışla 142’ye, ülke genelinde ise 5 bin 585’ten yüzde 32 azalışla 3 bin 773’e düştüğü görüldü.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda oto hırsızlığı 646’dan yüzde 17 azalışla 538’e düştü. Otodan hırsızlık ise 3 bin 97’den yüzde 25 azalışla 2 bin 309’a geriledi. Kapkaç olayları da 315’ten yüzde 48 azalışla 163’e düştü. İş yerinden hırsızlık da azaldı. Yurt genelinde 4 bin 14’ten yüzde 22 azalışla 3 bin 128’e düştü.

