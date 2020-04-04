Haber Giriş: Kaynak: İHA
Aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Uludağ Milli Parkı, ayılara kaldı. Çöp konteynerlerini deviren ayılar yiyecek aradı.
Türkiye'nin kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Bursa Uludağ'da, doğal hayat normale döndü. Koronavirüs önlemleri kapsamında zirvenin giriş ve çıkışları kapatılınca, ayılara da gün doğdu. Geçtiğimiz günlerde Sarıalan bölgesinde görülen ayılar, şimdi de oteller bölgesindeki çöp konteynerlerinin yanlarında görüldü.
Karınlarını doyurmak için arayış içinde olan ayıların, kendisini çekenlerden bile rahatsız olmaması dikkatlerden kaçmadı. Çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana ev sahipliği yapan Uludağ'da, doğal hayatın devam ettiğinin görülmesi de yetkilileri sevindirdi.
Etiketler: Uludağ Milli Parkı koronavirüs bursa ayılarSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 13:11
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