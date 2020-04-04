Türkiye'nin kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Bursa Uludağ'da, doğal hayat normale döndü. Koronavirüs önlemleri kapsamında zirvenin giriş ve çıkışları kapatılınca, ayılara da gün doğdu. Geçtiğimiz günlerde Sarıalan bölgesinde görülen ayılar, şimdi de oteller bölgesindeki çöp konteynerlerinin yanlarında görüldü.

Karınlarını doyurmak için arayış içinde olan ayıların, kendisini çekenlerden bile rahatsız olmaması dikkatlerden kaçmadı. Çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana ev sahipliği yapan Uludağ'da, doğal hayatın devam ettiğinin görülmesi de yetkilileri sevindirdi.