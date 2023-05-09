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Türkiye
AA 09.05.2023 11:48

İstanbul'dan deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedeler için başvuru süresi uzatıldı

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, deprem bölgesine dönmek isteyen kentteki afetzedeler için başvuru süresinin 12 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

İstanbul'dan deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedeler için başvuru süresi uzatıldı
[Temsili fotoğraf: AA]

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul'a gelen afetzedelerin, hava veya kara yoluyla illerine dönüşlerinin İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valilik koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

"Afetzede vatandaşlarımız tarafından 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan müracaatların yoğunluğu ve devam eden dönüş taleplerinin alınması için 9-10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde de başvuru alınmaya devam edilecektir" sözlerinin kullanıldığı açıklamada, deprem bölgesine geri dönüş taleplerinin kaymakamlıklarda oluşturulan tahliye ve başvuru birimlerine saat 09.00 ila 22.00'de şahsen yapılabildiği kaydedildi.

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