Türkiye’de yaklaşık 3 aydır yasak olan toplu organizasyonlar yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli şartlara uyularak tekrar yapılabilir hale geldi.

1 Temmuz itibari ile artık vatandaşlar düğün yapabiliyor ancak düğünlerde halay çekmek ve takı töreni düzenlemek yasak.

Arnavutköy’de düzenlenen bir düğünde onlarca vatandaşın bir araya gelerek halay çektiği anlar görüntülendi. Düğüne katılan vatandaşlar ne sosyal mesafe dinledi ne de maske taktı.

Kaydedilen görüntülerde vatandaşların düğünde sanki her şey normalmiş gibi davranması dikkat çekti. Katıldıkları düğünde onlarca kişinin el ele oynadığı halay dakikalarca devam ederken oynayan vatandaşlar ise her şey normalmiş gibi davrandı.