Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'daki silahlı banka soygununun görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da bir banka şubesine girerek silahlı soygun yapan 4 şüpheli kısa sürede yakalandı. Müşterinin de gasp edildiği hırsızlık anı kameralara yansıdı.
İstanbul Beylikdüzü'nde 27 Mayıs'ta yaşanan banka soygunun görüntüleri ortaya çıktı.
Akşam üzeri 2 şüpheli banka şubesine girdi. Biri vezneye yöneldi, diğeri güvenlik görevlisinin tabancasını aldı.
O sırada bankada, yabancı uyruklu bir müşteri de vardı.
Silahlı 4 soyguncu kısa sürede yakalandı
Bir arsa satışından elde ettiği 180 bin doları bankaya yatırmak için bekliyordu. Zanlılar, önce müşterinin parasını silah zoruyla aldılar. Sonra da veznedeki 30 bin dolar, 1210 euro ve 137 bin lirayı da zorla alıp kaçtılar.
İhbar üzerine bankaya giden polis ekipleri, inceleme yaptı. Kimliği tespit edilen 4 şüpheli kısa sürede yakalandı.
Etiketler: İstanbul
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