Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafik ışıklarında cam silen 80 kişiye 22 bin 160 lira para cezası
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da, kavşak ve trafik ışıklarında araçların camını silip para isteyerek sürücüleri rahatsız eden 80 kişiye, 22 bin 160 lira para cezası uygulandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşak ve trafik ışıklarında cam silip, para isteyerek sürücülere rahatsızlık veren kişilere yönelik uygulama yaptı.
148 ekip, şüphelileri takibe aldı
Kent genelinde ana arterlerde konuşlanan 148 ekip, şüphelileri takibe aldı. Ekiplere yakalanan 80 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 22 bin 160 lira para cezası uygulandı.
Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda cam silen A.Ö., de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. A.Ö., polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "4 kere hacca gittik, geldik. İnanmıyorsan dayıya sor" dedi.
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