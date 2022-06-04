Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da mayısta 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Emniyeti, mayısta düzensiz göçmenlere yönelik birçok denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde yakalanan 23 bin 445 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu çerçevede yasa dışı yöntemlerle Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik 1- 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlardaki denetimlerde 9 bin 947 Afganistan, 2 bin 612 Pakistan, 6 bin 435 Suriye ve 4 bin 451 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı.
23 bin 445 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İstanbul Polis
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