Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da sahte içki deposuna baskın: 3 ton etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da sahte içki üretimi yapılan depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, sahte içki imalatında kullanılan 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi. Yakalanan 2 kişiden biri sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul polisi Bakırköy’de bir depoda kaçak ve sahte alkol depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Osmaniye Mahallesi’ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, 5 kilogramlık bidonlar halinde toplam 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirdi.
Polis baskını sırasında işyerinde bulunan A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri daha sonra depoyu kiralayan T.Ü.G. isimli şahsı da gözaltına aldı.
Sorgularının ardından T.Ü.G. isimli şahıs serbest bırakılırken, A.T. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: İstanbul Sahte İçki
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